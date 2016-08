Schramberg Radfahrer zelten

Schramberg-Waldmössingen. Auch dieses Jahr bietet der Radfahrverein Waldmössingen (RVW) wieder für Kinder und Jugendliche ein Zeltwochenende am Radlerhaus an. Eingeladen sind am Freitag und Samstag, 2. und 3. September, alle, die Lust auf ein Abenteuer haben – egal ob Vereinsmitglied, Naturfreund oder einfach Interessierter.