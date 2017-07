Schramberg Quer durch Südafrika

Schramberg-Heiligenbronn. Die letzte Bergsteigerecke des Schramberger Alpenvereins vor der Sommerpause führt die Besucher nach Afrika. Der aus der Region stammende Lothar Popp wird bei der DAV-Ecke am Donnerstag, 6. Juli, Bilder von seiner dreimonatigen Reise durch den südlichsten Teil des Kontinents zeigen. In Eigenregie hat er gemeinsam mit seiner Frau in einem Jeep die mehrere tausend Kilometer lange Reise durch die schönsten Landschaften Südafrikas erlebt und fotografiert.