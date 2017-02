Schramberg Priorisierung nächste Hürde

Schramberg (sw). Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat angekündigt, ein Konzept zu erstellen, wie der Bedarfsplan des Fernstraßenausbaugesetzes umgesetzt werden soll. Der Bundesverkehrswegeplan enthalte "keine Priorisierung" wird als Grund für diese Vorgehensweise genannt. Im Sinne eines Bürgerdialogs sollen "die grundsätzlichen Entscheidungen und die Methode für eine Umsetzungskonzeption" in einer Veranstaltung voraussichtlich im März der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Er freue sich "auf einen regen Austausch" teilt Minister Wilfried Hermann in einer Mitteilung mit. Bereits in der Vergangenheit sei großer Wert auf "Dialogbereitschaft, Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer Entscheidungen" gelegt worden, heißt es zudem.