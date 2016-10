Schramberg Positives Bild der Stadt im Gepäck

Für die Sindelfinger, zwischen Jahrgang 1927 und 1953, war es der 261. Wandertag seit 1996. Nach der Ankunft wurde zuerst das Erfinderzeiten-Museum in der H.A.U. besichtigt. Das Rucksackvesper auf dem Grillplatz im Feriendorf Eckenhof stärkte die Teilnehmer für den Nachmittag. Ein Teil der Gruppe unternahm mit Rolf Munzinger eine Busfahrt durch das Industriegebiet Sulgen. Vorherrschendes Thema war die Kooperation der Schramberger Industrie mit dem Sindelfinger Merzedes-Benz-Werk. Die restlichen Besucher wanderten über die Charlottenhöhe und das Geheimratswegle talabwärts. An der Oscar-Junghans-Bank stieß Stadtführer Hans Haaser dazu und es wurde gemeinsam der Drei-Burgenblick genossen. Informationen zur Stadtgeschichte sowie der Werdegang der Firma Junghans waren von großem Interesse. Gut Berneck, Junghans-Mausoleum, Junghans Colonie und Beamtenbau waren die nächsten Stationen. Einen gelungenen Abschluss gab es dann in der Villa Junghans. Die Besucher traten mit einem sehr positiven Bild von Schramberg die Heimreise an.