Schramberg (zeg). Auf die Resolution zur Schramberger Talstadtumfahrung, im April dieses Jahres vom Gemeinderat beschlossen, gebe es durchweg positive Rückmeldungen. Dies berichtete Oberbürgermeister Thomas Herzog in der jüngsten Gemeinderatssitzung und dankte allen Unterstützern. Auf das städtische Angebot, eventuelle Gutachten und Berichte vorzufinanzieren, habe Winfried Hermann (Die Grünen), Minister für Verkehr und Infrastruktur, noch nicht reagiert. "Eine Antwort steht noch aus", so Herzog. Deshalb wolle er Hermann nach Schramberg einladen. Stadtrat Johannes Grimm (CDU) regte an, zu solchen Besuchen und Besichtigungstouren anlässlich der Talstadtumfahrung auch die Stadträte und Bürger einzubinden. Somit könne man verdeutlichen, dass man geschlossen hinter der Talstadtumfahrung stehen.