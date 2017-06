Schramberg Posaunen erklingen

Schramberg. Elf der 13 Posaunenchöre im Kirchenbezirk Sulz der evangelischen Landeskirche waren am Sonntagmorgen um acht Uhr mit über 120 Bläsern mit schmetternden Weckrufen an verschiedenen Stellen in und um Schramberg und mit zwei Konzerten in der Stadtkirche zu hören.

Alle zwei Jahre findet der Bezirksposaunentag in einer Gemeinde des Kirchenbezirks zwischen Horb, Sulz und Schramberg statt. An diesem Wochenende waren die Posaunenchöre zu Gast in der Seelsorgeeinheit Schramberg/Lauterbach, die zugleich am Sonntag ihr Gemeindefest bei der Stadtkirche feierte.

Am Vorabend gab das Posaunenorchester des Bezirks in der Stadtkirche ein spannendes und zugleich entspannendes Konzert. Spannung und manche Überraschung bot allein die musikalische Bandbreite, die der Posaunenchor von klassischer Kirchenmusik über Choräle bis hin zu modernen Arrangements spielte. Dazu entspann sich auch noch mit den Interpretationen von Judith Kilsbach an der Orgel ein unerwartetes Zusammenspiel, wie bei dem "Bach-Medley" mit Versatzstücken aus kirchlichen Werken des musikalischen Genies. Altes mit Neuem verband der Posaunenchor unter der Leitung von Daniel Bleibel zu einer Choralfantasie mit Schlagzeug und schon fetzigem Bläsersatz; der Choral stammte von dem reformatorischen Lieddichter und Pfarrer Paul Gerhardt.