Schramberg Polizeieinsatz sorgt für Aufsehen

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, habe es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr am Mohrenbrunnen eine Auseinandersetzung gegeben - während im Rathaus die Gemeinderatssitzung stattfand. Die Polizei sei am Freitagmorgen damit beschäftigt gewesen, Spuren zu sichern.

Nach ersten Hinweisen gab einen Verletzten und es waren Waffen - allerdings keine Schusswaffen - im Spiel. Mehr gab die Polizei vorerst nicht preis. Die Staatsanwaltschaft will im Laufe des Nachmittags mehr Infos mitteilen.