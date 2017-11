Schramberg. Zur Klärung der Ursache eines Unfalls, der sich am Freitag auf der Oberndorfer Straße beim Paradierplatz in Schramberg ereignete, sucht das Polizeirevier Schramberg Zeugen. Gegen 18 Uhr stand ein Autofahrer mit seinem BMW bei Rot auf der Linksabbiegespur Richtung Tiersteinstraße. Als die Ampel auf Grün umschaltete fuhr er an, um abzubiegen. Aus der Gegenrichtung, kam ein Fiat entgegen, der an der Kreuzung nicht anhielt, sondern zur Schlossstraße weiter fuhr. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 4000 Euro. Auch die entgegenkommende Fiat-Fahrerin will bei Grün über die Kreuzung gefahren sein. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme keine Unregelmäßigkeiten der Ampelanlage feststellen konnte, suchen die Ermittler zur Klärung der Schuldfrage nach Zeugen unter Telefon 07422/27 01-0.