Schramberg Polizei fasst mutmaßlichen Bankräuber

Schramberg-Sulgen (ala). Am Dienstagnachmittag haben Beamte der Kriminalpolizei Rottweil den mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen. Dringend tatverdächtig ist laut Thomas Kalmbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, ein 24-jähriger Syrer, der im Landkreis Rottweil wohne. Nach Informationen unserer Zeitung soll er im Stadtgebiet Schramberg gewohnt haben. Der Täter war zwei Tage vor Heiligabend in die Sulgener Filiale der Raiffeisenbank marschiert, hatte einen Angestellten mit einer Pistole bedroht und Geld verlangt. Mit der Beute – es waren mehrere tausend Euro in verschiedenen Scheinen – war der Räuber geflohen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren erfolglos. Erste Anhaltspunkte für die Ermittlungen waren die Videoaufzeichnungen des Geldinstituts und vorliegende Täterbeschreibungen von Zeugen. "Auf Basis dieser Erkenntnisse leiteten Staatsanwaltschaft Rottweil und die Kriminalpolizei weitere Maßnahmen ein, die mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften letztlich zum Erfolg führten", so Kalmbach. Bei mehreren Durchsuchungsmaßnahmen in seinem unmittelbaren Umfeld fand die Polizei wesentliche Teile der Tatbekleidung, so die Polizei. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil noch am Tag seiner Festnahme dem Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.