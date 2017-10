Schramberg Polizei entdeckt Gesuchten

In einem Auto entdeckten die Beamten außerdem jede Menge gebrauchte Motorradbatterien, "der ganze Kofferraum war voll", so Lederer. Zur Herkunft dieser Batterien konnte der Fahrer, der mit einem Auto aus dem Raum Offenburg unterwegs war, keine genauen Angaben machen. Er wollte die gebrauchten Batterien nach eigenen Angaben an eine darauf spezialisierte Firma weiterverkaufen – für drei Euro pro Stück. Ob es sich dabei um Diebesgut handelt, will die Polizei nun klären. Wobei fraglich sei, ob Werkstätten den Diebstahl von Altbatterien – der Wert der im Auto befindlichen Ware lag laut Lederer unter 100 Euro – überhaupt zur Anzeige bringen.