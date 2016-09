Schramberg Pokal für Azeez-Ayoola Rasheed

Abwehrcrack Peter Bellgardt wehrte sich vergeblich gegen Sulgens Toptalent Tobias Vischer, Guido Seckinger verlor in knappen drei Sätzen gegen Azeez Rasheed, Heiko Bihl unterlag im fünften Satz gegen Waldemar Reswich und Rückkehrer Fritz Eschle konnte Christof Staiger nicht den Weg ins Halbfinale verbauen.

Somit kam es zu zwei interessanten Halbfinalspielen, wo Tobias Vischer gegen Waldemar Reswich ganz knapp im fünften Satz verlor und Christof Staiger trotz überragender Form sich gegen die superschnellen Bälle von Rasheed letztlich mit 3:1 geschlagen geben musste.

Im folgenden Endspiel Rasheed gegen Reswich gab es herrliche Ballwechsel, erfolgreich war dann aber der etwas aktivere Spieler in Gestalt von Rasheed, der mit 3:1 Sätzen den Sulgener Vereinspokal erstmals gewinnen konnte. Ob Azeez Rasheed auch in der kommenden Spielsaison für die erste Mannschaft in der Bezirksliga spielen darf, wird derzeit vom württembergischen TT-Verband geprüft. Eigentlich dürfte dies kein Problem sein, da auch in anderen Sportarten nach Deutschland geflüchtete Menschen in Wettkämpfen mitwirken dürfen.