Schramberg Platz für "das Leben auf den Höfen"

Gemeinsam sei es in den sieben Jahren gelungen, "das Haus wachsen zu lassen und lebendig zu halten", mit 27 meist "hervorragend besuchten" Vorträgen zur heimischen Geschichte, mit Dorfführungen, Lesungen und Hausmusikabenden. Ein Trachtenbuch sei entstanden sowie sechs Sonderausstellungen und ein beeindruckender Tag der Tennenbronner Nationen mit den ausländischen Mitbürgern. In Kooperation mit der Grundschule seien zwei Modelle vom Dorf und einem Hof entstanden, die heute im Heimathaus zu bewundern sind. So sei das Heimathaus in seinen sieben Jahren eine Erfolgsgeschichte geworden mit 24 Akteuren und fördernden Mitgliedern. Aber auch zusätzlich haben Helfer beim Ausbau mitgeholfen. Bereitwillig habe die Stadt die Materialkosten über 18 000 Euro übernommen, was die Grundvoraussetzung war, um den Ausbau anzugehen.