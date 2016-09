Schramberg Plastik? - Kommt nicht in die Tüte!

Und bevor der Kunde die Zeit hatte, seine Entscheidung zu äußern, war die Ware meist schon schön handlich in einer Plastiktüte verpackt, egal ob dies wirklich nötig gewesen wäre oder nicht. Doch seit April diesen Jahres wandern auch in der Schramberger Innenstadt immer weniger Plastiktüten über die Verkaufstheke. Dafür werden immer häufiger hochwertige Stofftaschen mit dem eigenen Logo in Fachgeschäften angeboten und immer mehr Kunden mit eigenen Einkaufskörben oder Jutebeuteln, gerne in knalligen Farben und Mustern, sind in der Fußgängerzone zu sehen. Was dahinter steckt ist für die meisten eine leicht zu beantwortende Frage: Plastiktüten sind seit dem 1. April diesen Jahres kostenpflichtig, jedenfalls in den Filialen großer Konzerne, wie in den Drogeriemärkten Müller und Rossmann. Doch immer häufiger ziehen auch kleinere und private Fachgeschäfte nach und verlangen für die Abgabe einer Plastiktüte ein kleines Entgelt. Meist liegt dieser Preis zwischen zehn und zwanzig Cent, also nicht sehr viel, genug jedoch um viele Kunden an der Kasse innehalten zu lassen und sich gegen die meist sowieso überflüssige Plastikverpackung zu entscheiden.

Dieser Prozess führt zu einem neuen Trend, der laut Angaben der Deutschen Umwelt Hilfe wohl dringend nötig ist, denn bundesweit würden jährlich etwa 76 Tüten pro Kopf genutzt. Insgesamt beliefe sich das pro Jahr bundesweit auf etwa 6,1 Milliarden Plastiktüten, pro Minute wären das rund 11 700 Stück. Je nach Kunststoffsorte dauere es 100 bis 500 Jahre, bis sich eine nicht recycelte Plastiktüte vollständig zersetzt habe. Dies ist also nicht nur eine immense Ressourcenverschwendung, sondern auch Umweltverschmutzung unvorstellbaren Ausmaßes. Was bleibt sind unter anderem verschmutzte Ozeane, vergiftete Tiere und erhöhte Gesundheitsrisiken. "Die kostenlose Herausgabe von Plastiktüten führt zu einem unreflektierten und ungehemmten Verbrauch von Plastiktüten. Diesen ineffizienten Umgang mit Ressourcen und die Belastung der Umwelt durch weggeworfene Tüten kann sich keine Gesellschaft mehr leisten", lautet eine Stellungnahme der deutschen Umwelthilfe. Die europäische Union wollte dem ein Ende setzen und den Plastiktütenverbrauch durch Kosten von bis zu 20 Cent zumindest verringern.

Doch was hat sich in Schramberg seit der EU-Vorschrift geändert? "Seit der Änderung nehmen viele Leute Alternativen wie Körbe oder Stofftaschen zum Einkaufen mit" , so eine Verkäuferin der Müller Filiale Schramberg. Das Problem sei allerdings, dass viele Kunden den Sinn der EU-Vorschrift falsch auffassten. Sie sähen die Gründe im Profit der Geschäfte und nicht in der Umweltbelastung. Doch glücklicherweise scheint das Denken von Schramberger Bürgern in dieser Hinsicht immer fortschrittlicher und umweltbewusster zu werden. Nach eigenen Beobachtungen mache nur noch etwa ein Fünftel der Schramberger Kunden Gebrauch vom Tütenangebot.