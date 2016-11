Schramberg Plakativ und mystisch: Facetten des Abschieds

Neben rockigen Songs auch sphärische Klänge

Manche Lieder wie "Don’t Touch Me" kommen wie konventioneller zügiger Pop daher. Andere wie "Fly Away With Me" und der mit Vogelgezwitscher angereicherte Titelsong oder auch "No Return" sind melancholisch angehaucht. Dunkle sphärische Klänge haben Georg Pfundtner und Katrin Mayer ebenfalls im Studio aufgenommen, etwa bei dem melodisch weitschweifigen Titel "Slaved". Frisch und rockig hört sich "Let Me Go" an. Harmonisch eingängiger Wohlklang prägt "Billy’s Serenade".

Oft haben die Kompositionen von Georg Pfundtner und Thomas Sternfeld sinfonische Weite. Die musikalische Traumwelt ist jedenfalls ganz schön bunt, geprägt von der intensiven Stimme der Sopranistin und einem Instrumentalmix mit teilweise recht naiv anmutendem und oft bombastischem Schönklang.

"Joker’s Paradise" malt mit plakativen Farben – sowohl bei mächtigen Klangbildern als auch bei der breiten Gefühlspalette zwischen tiefer Trauer und Überschwang. Die CD "Farewells" ist ab dem 25. November im Handel.

Weitere Informationen: gibt es im Internet unter www.jokersparadise.de und www.georg-pfundtner.de.