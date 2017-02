Schramberg Pläne auf Eis gelegt?

Schramberg. "Die jetzt vorgeschlagene Planung entspricht in weiten Teilen nicht den politischen Vorstellungen und Vorgaben des Gemeinderats und wird auch von der Bevölkerung in großen Teilen als so nicht gewünscht abgelehnt". Die Worte von Stadtrat Ulrich Bauknecht unterstreichen das Stimmungsbild, das auch vergangene Woche im Ortschaftsrat Tennenbronn herrschte. Die Planer scheinen offensichtlich immer mehr ins Schwimmen zu kommen. Die Kritik, die sie von Anfang an begleitete, verstummt auch jetzt, nach mehreren Änderungen der Skizzen, nicht. Auch wenn Stadtwerke Peter Kälble versichert: "Die Planer genießen mein Vertrauen", und Oberbürgermeister Thomas Herzog darauf hinweist, dass genau das umgesetzt worden sei, was der Gemeinderat im März vergangenen Jahres gefordert habe: die Technik zu sanieren, das Bad zu modernisieren und um weitere Attraktionen zu erweitern – alles in einem festgesetzten Kostenrahmen von 3,46 Millionen Euro. Es half nichts: Die drei CDU-Stadträte wünschen sich eine völlig andere Vorgehensweise, ohne von der derzeitigen Planung etwas zu übernehmen. Und wollen diese auch ihren Kollegen der anderen Fraktionen ans Herz legen.

Insbesondere die enorme Verkleinerung der Wasserfläche, der Wegfall von lieb gewonnener Attraktivität und die überdurchschnittlichen Kosten hätten sie zu diesem Schritt bewogen.

Stadtrat Ralf Rückert (Freie Liste), der in der Arbeitsgruppe Freibad vertreten war, erläuterte, dass keine Alternativen eingeplant worden seien, er diese für eine Entscheidungsfindung aber für notwendig halte. Diese Aussage, so Bauknecht, zeige, "wie starr die Planung von Anfang an" gewesen sei.