Schramberg Personalwohnheim und Burg verkauft

Schramberg (sw). Was der Schwarzwälder Bote bereits exklusiv im Frühjahr berichtet hatte, teilte gestern Abend Wirtschaftsförderer Manfred Jungbeck in der Sitzung des Gemeinderats mit, nachdem die Tinte unter den Verträgen "zwischenzeitlich trocken" sei: Die Stadt Schramberg hat das 1910/11 erbaute Gut Berneck an die "Immobilienverwaltung Geißhalde GbR" und das 1972 errichtete ehemalige Personalwohnheim des Krankenhauses an die Firma "Boardinghouse Schramberg GbR" veräußert.