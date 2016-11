Schramberg Personalkosten Ansatzpunkt zur Konsolidierung

Schramberg. "Ich habe selten einen Personalhaushalt gesehen, der so kurz in der Fraktion diskutiert worden ist", lobte Thomas Brantner von der CDU den neuen Plan für das Jahr 2017. Es sei "erfreulich, dass die Personalkosten nur um 120 000 Euro steigen", lobte er den Oberbürgermeister für dessen Haushaltsdisziplin. Gleichzeitig ist Brantner klar, dass es "für die Mitarbeiter ein hartes Stück" sei, diese müssten auch viele Mehraufgaben tragen. Diesen sprach er seinen Dank aus, dass dieser Kurs mitgetragen werde. Der Personalhaushalt, so Brantner, sei "ein wichtiger Brocken" und es seien "langfristige Kosten". Wenn die Stadt den Haushalt konsolidieren wolle, sei das ein Ansatzpunkt.