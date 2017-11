Schramberg Parkplätze reißen Loch ins Sanierungsbudget

"Was in der Landesbauordnung steht, ist nicht gottgegeben, dass für so etwas Geld ausgegeben werden muss, ist frustrierend, man muss das den zuständigen Abgeordneten kommunizieren", wetterte Udo Neudeck (Freie Liste) nach Bauknechts Bericht. Man könnte Parkplätze doch auch teilen, meinte er mit Blick auf die großen freien Flächen im Gewerbepark.

Oberbürgermeister Thomas Herzog stellte klar, dass nicht die Stadt Schramberg, sondern die Landesbauordnung die Parkplätze fordere. Sehr zufrieden sei er aber damit, wie der Verein das Gebäude wieder in Wert setze.

Weiterer Zuschuss

"Das Gebäude der Szene 64 wird ein Schmuckstück und eine Bereicherung für Schramberg", erklärte auch Thomas Brantner (CDU). Einstimmig war der Verwaltungsausschuss damit einverstanden, dass in den Haushalt 2018 eine weitere Zuschussrate von 150.000 Euro eingestellt werden soll, vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats.