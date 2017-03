Schramberg Parken wird ab Sommer etwas teurer

Parkgebührenzone III: je Tag ein Euro.

Außerdem beabsichtigten die Stadtwerke die Gebühren für das Parkhaus Stadtmitte (Parkzone I) ebenfalls auf einen Euro anzuheben. "Damit würden in der Parkzone I die Gebühren gesamtstädtisch auf gleichem Niveau liegen." Zuletzt wurden die Parkgebühren im Parkhaus im Jahr 2001 von 80 Cent pro Stunde auf 60 Cent gesenkt. Seither habe es keine Änderungen mehr gegeben.

Diese Gebührenanhebung halte auch der Handels- und Gewerbeverein für angemessen. Dieser plädiere aber dafür, dass die Höchstparkdauer in der Innenstadt bis auf den Bereich Untere Hauptstraße und Schillerstraße (KSK) von einer Stunde auf zwei Stunden angehoben werde, heißt es in der Vorlage. Ebenso halte der HGV ein Parkleitsystem für zwingend erforderlich. Derzeit werden in der Talstadt die Parkplätze im Innenstadtbereich mittels Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Die Gebühren betragen je Viertel Stunde 20 Cent, die Höchstparkdauer beträgt zwischen einer und zwei Stunden (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr).

20 Cent je halbe Stunde kostet es auf den Parkplätzen beim Schloss und auf dem Christoph-Schweizer-Platz (Höchstparkdauer: vier Stunden). Weiter werden auf einem kurzen Teilstück in der Lauterbacher Straße und in der Schillerstraße Gebühren fällig. In Sulgen ist bislang teilweise entlang der Schramberger, Heiligenbronner, Sulgauer, Rottweiler Straße sowie Gartenstraße und Kirchplatz eine Parkscheibe vorgeschrieben (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr), ebenso in Tennenbronn in der Hauptstraße, dem Dorfplatz und der Löwenstraße.

Die Sitzung am Donnerstag beginnt mit einer Besichtigung des Musiksaals im Gymnasium (18 Uhr) und wird dann im Rathaus fortgeführt.

Die Parkgebührenzone I umfasst den Bereich des Stadtkerns mit der Begrenzung Schloss-, Haupt-, Berneckstraße, Weihergasse, Schiller- und Oberndorfer Straße.

Die Parkgebührenzone II umfasst das übrige Stadtgebiet, ohne die in der Parkgebührenzone III aufgeführten Parkplätze.

Die Parkgebührenzone III umfasst die Parkplätze Berneck- und Fischerplatz, Carl-Diehl-Halle, Turn- und Festhalle Sulgen, Wittumweg, Gartenstraße und Lindenstraße.