Schramberg Paradiesvogel Kairos "fliegt" wieder im Park der Zeiten

Der Name des Paradiesvogels geht auf einen griechischen philosophischen Begriff zurück. Kairos bedeutet "günstiger Zeitpunkt" und damit steht er im Zusammenhang mit dem Park der Zeiten. Bei seiner Aufstellung im Jahr 2004 wurde er von vielen kleinen ähnlichen Paradiesvögeln begleitet, die in einem Workshop der Künstlerin beim Großspielprojekt Mini-Schramberg von Kindern angefertigt wurden. "Das war eine großartige Sache und ein unvergessliches Gesamtbild", schwärmt die Künstlerin Brigitte Landgrebe heute noch. Vor zwei Jahren wurde die Skulptur erst komplett überarbeitet. Landgrebe ist glücklich, dass "Kairos" repariert werden konnte und nun wieder als Farbtupfer über den Eingang in den Park "wacht".