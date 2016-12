Schramberg Ort der Ruhe harmonisch neu gestaltet

Schramberg-Heiligenbronn. So wurde das Friedhofsgelände in mehreren Bauabschnitten umgestaltet. Neben der Begradigung des Weges innerhalb des Friedhofs wurde vor dem Eingang ein Parkplatz angelegt, der es Besuchern nun ermöglicht, mit dem Auto direkt an den Friedhof zu fahren. Außerdem weist inzwischen ein Schild an der Waldmössinger Straße den Weg zum Friedhof.

Parallel zu diesen Baumaßnahmen beschloss der Kirchengemeinderat Heiligenbronn eine neue Friedhofsordnung, die als Faltblatt veröffentlicht wurde. Darin finden sich alle wichtigen Informationen zum Friedhof sowie eine Gebührenübersicht. Die Broschüre ist über das Pfarramt Heiligenbronn erhältlich und wurde im Internet auf www.se-aichhalden.de unter friedhof-heiligenbronn bereitgestellt.