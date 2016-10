Schramberg Organist Christian Schmitt lässt die Wände beben

Dieser modernen Fantasie stellte der virtuose Solist die Fantasie und Fuge c-Moll BWV 537 von Johann Sebastian Bach entgegen, bei der über einem tiefen Bass das Thema der Fantasie in weichem Registerklang ertönte und sich in Sequenzen auf- und abbewegte. Die Stimmen der Fuge erschienen in straffem Duktus und folgten in präziser Transparenz aufeinander, so dass ein durchsichtiges Klanggewebe in der für Bach typischen Harmonik entstand. Der Melodienfluss des Perpetuum mobile erschien unerschöpflich.

Eine spektakuläre Überraschung traf die Zuhörer gleich zu Beginn der Komposition "Cloudscape" von Toshio Hosokawa, die zur Jahrhundertwende entstand. Ein wuchtiger Gongschlag ging wie ein Donnerschlag nieder. Als wäre nichts geschehen, erhoben sich zarte Klänge in feinen Farbtönen und vermischten sich zu verschwimmenden Klanginseln. Grelle, irisierende Pfeiftöne über einem dunklen Fundament stiegen auf, brachen ab und machten wilden, animalischen Klängen Platz, die vibrierend verebbten. Grelle Dissonanzen mit Silberklang erweiterten sich zu Glissandi und Clustern, die sich wieder auf einen Ton reduzierten. Weiche, vibrierende Klänge mit feinem Beckenwirbel schufen den Ausklang.

Beendet wurde das Programm mit der Fantasie und Fuge op.4o über Choral "Wie schön leucht uns der Morgenstern" von Max Reger. Die Einstimmung geschah mit fulminantem Einsatz. Im zurückgenommenen Klangvolumen kamen die herrlichen Registerfarben der Walcker-Orgel zum Leuchten. Ruhig und bedächtig erschien das Choralthema, umspielt von bewegter Begleitstimme, später variiert mit wechselnder Registrierung und rhythmischer Gestaltung. Das Zungenregister erinnerte an Gesang, während das Flötenregister mit Lieblichkeit betörte. Mit seinen anbrandenden Akkorden erfüllte der virtuose Meister auf der Königin der Instrumente den Kirchenraum mit einem brillanten Klangreichtum, immer majestätischer und fulminanter werdend bis zum Finale in herrlicher Größe. Die erfüllten Zuhörer dankten mit großem Applaus und erhielten mit Beethoven noch eine Zugabe.