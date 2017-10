Schramberg Ordentlich aufs Gas gedrückt

Es folgte die Freisprechung der gewerblichen Auszubildenden durch ihre jeweiligen Ausbilder, sowie die Freisprechung der DH-Studenten und Kaufleute durch Andreas Bitzer.

An alle Absolventen wurden Glückwünsche und Geschenke verteilt. Im Anschluss gratulierte der Be triebsratsvorsitzende Fred Zehnder und bedankte sich auch bei den Ausbildern für ihre hervorragende Arbeit.

Ein großes Lob für die "Turbo-Azubis"

In diesem Jahrgang konnten insgesamt 18 Absolventen ihre Ausbildung in verkürzter Lehrzeit beenden – sogenannte "Turbo-Azubis". Als Vertreter der Jungfacharbeiter bedankten sich schließlich Philipp Fleisch und Phillipp Pfaff beim Unternehmen und überreichten Geschenke an ihre Ausbilder sowie an Udo Schnell. Um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, gab es einen Stehempfang mit kleinem Imbiss.

Zu den erfolgreichen Absolventen gehören: Technische Auszubildende Industriemechaniker: Chalom Coomee, Mikail Dasbasi, David Fetscher (Lob IHK), Philipp Fleisch (Turbo-Azubi, Lob IHK & Berufsschule), Daniel Kauth (Turbo-Azubi, Lob IHK & Berufsschule), Krischan Kunz (Turbo-Azubi, Lob IHK, Preis Berufsschule), Marius Lobert (Turbo-Azubi), Andreas Moosmann (Lob IHK), Julian Müller (Lob IHK & Berufsschule), Florian Popp (Turbo-Azubi, Lob IHK & Berufsschule), Florian Rapp (Lob IHK & Berufsschule), Steffen Rapp (Turbo-Azubi, Lob IHK), Nick Rottler (Turbo-Azubi, Lob Berufsschule), Marius Santoro (Turbo-Azubi), Mirella Stemke (Turbo- Azubi, Lob IHK, Preis Berufsschule), Yannis Wirth (Preis IHK); Werkzeugmechaniker: Jan Asprion (Turbo-Azubi, Lob IHK), Marco Drobina (Turbo-Azubi, Lob IHK & Berufsschule), Tom Heizmann, Emanuel Herre, Kevin Kieninger (Turbo-Azubi, Preis IHK & Berufsschule), Nico-Andre Knobloch, Phillipp Pfaff (Turbo-Azubi, Lob IHK& Berufsschule), Dennis Rollheiser (Lob IHK & Berufsschule), Timo Stauss, Lukas Treichel (Turbo-Azubi, Lob IHK); Werkstoffprüfer: Jan-Lucas Getzreiter (Turbo-Azubi); Technischer Produktdesigner: Sabrina Hauer; Kaufmännische Auszubildende Industriekaufmann/-frau: Mona Banoune (Turbo-Azubi), Denise Fehrenbacher, Laura Kaiser (Turbo-Azubi, Lob IHK), Celine Krause (Lob IHK); Fachinformatiker: Kevin Schock (Turbo-Azubi); DH-Studenten Maschinenbau (Bachelor of Engineering): Nikolai Brucker, Toni Ebenhoch, Andrej Hein; Technical Management (Bachelor of Arts): Annika Reiner BWL International Business (Bachelor of Arts): Vanessa Hattler, Simon Ketterer, Nadine Ullrich BWL Industrie (Bachelor of Arts): Simon Zitzler; Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Arts): Maximilian Sand.