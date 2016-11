Schramberg Opa immer zu einem Streich aufgelegt

Julian Hilser als Versicherungs- und Staubsaugervertreter Friedhelm kommt hilflos und tollpatschig daher. Maskenbildnerin Doris Storz hatte bei den Proben noch keine Arbeit, wohl aber Eva Fleig als Souffleuse. Sie ist immer parat und hilft, wenn es einmal hakt und der Text noch nicht sicher sitzt. Bis zu den Aufführungen werden noch etliche Proben statt finden und in der kommenden Woche wird der volle Einsatz verlangt. Kurz zum Inhalt des Stückes: Nach Meinung der überaus sparsamen Magda ist ihr Schwiegervater ein verschwenderischer, fauler Lump. Er erfreut sich lieber an Handy, Laptop und Motorrad, anstatt bis zum Umfallen auf dem Hof zu helfen. Der Opa ist dauernd zu Streichen aufgelegt und so ist ständig "Feuer unter dem Dach" der Familie Schnäbele.

Oma Lena bringt mit ihrer Verwirrtheit den Vertreter fast um den Verstand und deshalb trinkt er aus Verzweiflung zu viel Likör. Die Folgen sind natürlich fatal. Opa treibt mit seinen Turbulenzen seine Angehörigen fast in den Wahnsinn.

Wie es letztlich endet, erfahren die Besucher in den Aufführungen. Diese sind am Samstag, 26. November, 19.30 Uhr und am Sonntag, 27. November, 14.30 Uhr in der Festhalle. Zur Einstimmung spielt die Bläserjugend der Harmonie eine halbe Stunde flotte Melodien. In den zwei Pausen werden Lose für die große Tombola verkauft.