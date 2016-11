Schramberg Olympia inspiriert

Schramberg. Am Freitag, 11. November, geht es lustig und sportlich im Schramberger Kulturbesen zur Sache. Im Olympiajahr präsentiert das Kulturbesen-Team in der Geißhalde den Olympiasieger von 1992 über 5000 Meter und Comedian Dieter Baumann mit seinem Programm "Die Götter und Olympia". Dieter Baumann ist der beste Comedian unter den Läufern und garantiert auch der beste Läufer unter den Comedians. Frei nach diesem Motto hat er sein neues Kabarett-Programm entwickelt. Er nimmt auf lustige Art und Weise sein Publikum mit auf die Reise durch die Welt des Sports. Genauer: Nach Olympia, und das im Olympiajahr! Er erzählt witzige Geschichten aus dem olympischen Dorf, erzählt von Begegnungen in Kenia, den Fidschi Inseln und von der Schwäbischen Alb. – So richtig schwäbisch, und äußerst komisch.