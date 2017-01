Schramberg Ökumene in riesiger Mini-Landschaft

Da waren Puppen zu sehen, die Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa darstellen, aber auch Papst Franziskus und Angela Merkel waren darunter. Bei der Ausstellung in der Martinuskirche handelt es sich im Grunde um keine Krippe, obwohl dafür so geworben wird. Vielmehr sind bekannte Bauwerke und Figuren zu sehen, die selbst hergestellt worden sind.

Gleich beim Eintreten in die Kirche stockt einem der Atem. Eine riesige Landschaft ist im Altarraum und links und rechts davon zu besichtigen. Leitthema dieser inzwischen 37. Ausstellung ist diesmal "Ein feste Burg ist unser Gott". Damit wird auf das Jubiläum zu Martin Luthers Anschlag der 95 Thesen an das Portal der Kirche zu Wittenberg am 31. Oktober 1517 hingewiesen.

Der 1936 geborene Pfarrer Franz Pitzal begrüßte von der Kanzel aus die Reisegruppe und andere Besucher. Er ist heute noch Pfarrer in dieser Kirche und gilt als Gründer dieser alljährlichen Ausstellung, die in der Adventszeit eröffnet wird und bis zum 5. Februar zu besichtigen ist.

Pitzal ließ manchen Zuhörer über seine Erklärungen schmunzeln, ist er doch sehr dem Menschen verbunden und sieht sein Amt eher locker. Er erklärte, dass die Ausstellung eigentlich nichts kostet. Die von rund bis zu 40 000 Besuchern gespendeten Gelder reichen für Anschaffungen und darüber hinaus für Spenden, die für Flüchtlinge nach Syrien und andere Projekte in Brasilien und Madagaskar fließen. Er selbst habe diesmal die Grabeskirche des Martinus und den Dom in Tours gefertigt. Sie, wie alle übrigen Gebäude, bestehen aus einfacher Pappmaschee. "Das ist alles Gruscht, Wegwerfmaterial. Eine Firma liefert uns den passenden Bepp dazu, ohne den wir Hersteller nichts machen könnten", meinte der Pfarrer.

Szenen aus dem Leben

Wichtig ist ihm die Verbundenheit mit Andersgläubigen. So ist im Altarraum an einer tatsächlichen Krippe innerhalb der Wartburg in Eisenach das Heilige Paar mit dem Jesuskind in einer Krippe zu sehen. Davor sind Martin Luther und Papst Franziskus als Betrachter dabei. Neben der Wartburg ist Martin Luther als Junker Jörg in einer bescheidenen Zelle zu sehen, wie er die Bibel ins Deutsche übersetzt. Den Turm der Schlosskirche zu Wittenberg ziert der Spruch "Ein feste Burg ist unser Gott." So wird an Luther erinnert, aber auch an das Leben des Heiligen Martinus, dem eine Ausstellung im Eingangsbereich gewidmet ist. Sein Leben, Wirken bis hin zu seinem Tod sind dargestellt. Da fehlen nicht einmal die bekannten Martinsumzüge mit Laternen.

Da laut Pfarrer Pitzal alles unter dem Thema "Burg" steht, sind links und rechts Bilder von Bischofsstädten abgebildet, die mit "Burg" enden. Darunter sind Szenen aus dem Leben des Menschen wie Schulanfang, Hochzeiten oder Erwachsenenbildung dargestellt. Auch der Volkstrauertag, der Ökumenische Kirchentag oder der Weltgebetstag der Frauen ist zu sehen. Liebliche Figuren zieren echte Haare und sind in bunten Kleidern gewandet. Diese bis zu 50 Zentimeter großen Puppen hat die inzwischen verstorbene Hildegard Buchhalter gefertigt. Sie werden jedes Jahr wieder verwendet.

Pfarrer Pitzal war auch sichtlich stolz darauf, dass während der Ausstellungszeit auch bekannte Persönlichkeiten wie Erwin Teufel, Peter Hauk oder Thomas Strobl in der Kirche Reden halten sowie Tony Marshall oder die Aureliussängerknaben aus Calw mit Gesang die Menschen beglücken.

Die Reisegruppe des Frauenbunds war äußerst angetan und konnte sich nach so viel emsigem Betrachten nebenan im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen stärken, bevor es wieder heimwärts ging.