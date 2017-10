Schramberg Ökologie keine leichte Kost

Schramberg. Als Grund für den Geschäftsordnungsantrag nannte CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Maurer die verspätete Zusendung der Sitzungsunterlagen. Außerdem verlangte er eine bessere Transparenz und eine tabellarische Aufstellung der bisher vergebenen Ökopunkte.

Wie Sachbearbeiter Michael Kammergruber zuvor dem Ratsgremium erläuterte, sei das Thema bereits im Februar dieses Jahres im Gemeinderat diskutiert und zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen worden. Die Ortschaftsräte in Tennenbronn und Waldmössingen hätten im Juli darüber beraten. In den vergangenen 22 Jahren sei vom Gesetzgeber sehr viel geändert und die Vorgaben erheblich verschärft worden. Eingriffe in die Natur müssten zwischenzeitlich genauestens erhoben und bewertet werden.

Die Stadt habe bereits 1989 Planungen für ein Ökokonto im Gewann "Weihermoos" auf dem Lienberg angestoßen und Flächen in einer Größe von 15,34 Hektar erworben. Das Vorhaben sei ab 2000 in drei Bauabschnitten umgesetzt worden, gleichzeitig sei ein Naherholungsgebiet entstanden. Es habe Bau- und Planungskosten von 523 000 Euro gegeben, zu denen noch 125 000 Euro für Pflegekosten auf die Dauer von 25 Jahren hinzuzurechnen seien. Einschließlich des Grunderwerbs ließen sich Kosten von 0,32 Euro für einen Ökopunkt errechnen. Dies sei weitaus günstiger als sie von außen zu kaufen, betonte Kammergruber.