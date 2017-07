Schramberg "Nur wenige blicken wirklich durch"

Schramberg (zeg). In Tennenbronn kann man an manchen Stellen seit fast sechs Wochen nicht mehr telefonieren (wir berichteten), in der Schiltachstraße waren es 66 Stunden. So lange war Stefan Link ohne. "Jetzt geht wieder alles und ich habe gelernt: Nicht nur die Weltraumfahrt zum Mars ist kompliziert – nein auch die Telefon-Umstellung auf etwas Besseres und Schnelleres kann gewaltig für Probleme sorgen", schreibt er humorvoll in einer E-Mail an seine Kunden. Und weiter: "Das Telefon hat nach über 100 Jahren seine Faszination nicht verloren. Nur wenige Menschen blicken wirklich durch, wie diese ominöse Technik (unten rein reden und oben hören) wirklich funktioniert. Bei der Telekom-Hotline heißt es nur: ›Alles kein Problem, funktioniert plug an play, alles wird preiswerter‹ – gefühlt ist meistens das Gegenteil der Fall." Der Schramberger vertraute übrigens sein Problem einem hiesigen Elektrobetrieb und einem "kompetenten Telekom-Techniker vor Ort" an. Dieser habe den Fehler in "einem grauen Kasten an der Bahnhofstraße entdeckt" – jetzt kann wieder unten rein gesprochen und oben gelauscht werden.