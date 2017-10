Schramberg Nur im Glauben kann absolute Sicherheit erfahren werden

Erfreut zeigte sich der Pfarrer darüber, dass das vor über 50 Jahren von den Gemeindemitgliedern ausgewählte Bibelwort "In der Welt habt ihr Angst. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden" immer noch seinen Platz über der Kanzel habe. Das Wort Gottes wandle sich nicht durch die Jahrhunderte. Auch Luther habe es als das Wichtigste in der Kirche angesehen, dass das Wort Gottes unverfälscht gepredigt werde.

Die Gegenwart Gottes sei nicht gebunden an bestimmte heilige Orte. So wie im Psalm von der Nestwärme der Vögel die Rede sei, so bräuchten auch die Menschen Nestwärme, die sie nur in der Gegenwart Gottes finden könnten. Das Bild vom Weinstock zeige diese enge Verbundenheit. In alten Liedtexten werde die Welt mit einem Jammertal verglichen. Auch heute werde davon gesprochen, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Doch mitten im dürren Tag könnten Quellen aufbrechen. Gerade in Zeiten der Dürre könnte der Mensch diese Quellgründe Gottes besonders erfahren. In der Welt gebe es keine Sicherheit. Nur im Glauben könne absolute Sicherheit erfahren werden.

Die Gebete, die von den anwesenden Geistlichen gesprochen wurden, drückten den vielfachen Dank aus, den Dank auch für die Menschen, die den Kirchenbau ermöglicht hatten. Das Opfer war zugunsten der Innenrenovation der Kirche.