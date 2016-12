Schramberg Nur der Stollen ist weiß wie Schnee

Schramberg. Auf dem hinteren Rathausplatz schauten viele Zuschauer im großen Halbkreis um den langen Tisch Bäckermeister Conrad Lehmann ins Haarsieb, mit dem er der eigens geschaffenen Spezialität aus Glashütte den letzten Schliff mit einer satten Ladung Puderzucker verpasste.

So gab es wenigstens auf zwei Metern Länge auf dem Partnerschaftsstollen den Eindruck einer weißen Schneedecke. Zwei kecke Jungs trauten sich aus der Menge an den Tisch und konnten in die ersten Stücke des Weihnachtsgebäcks beißen. Damit war die Zurückhaltung aufgelöst und das leckere Prachtstück schnell an die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt verteilt. Aber an den Ständen von Schülern und Vereinen gab es noch viele andere Leckereien von Kirsch-Schoko-Stollen über Linzertorten und Waffeln aus dem Holzofen bis zu vielen Sorten Bretle; dazu heiße Schokolade, Heidelbeer-Kirsch-Punsch oder den Nikolaus Hugo mit Limette. Der Nikolaus und sein Knecht Rupprecht kamen von den Höhen in Lauterbach zu Besuch in die Talstadt und sie hatten auch noch Geschenke für die manchmal von dem finsteren Gesellen leicht verschreckten Kleinen. Die waren aber schnell wieder aufgemuntert von den beiden Zwergziegen im dick eingestreuten Gehege oder bei der Rundfahrt mit der Eisenbahn unter dem großen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus.

Gehör fanden die jugendlichen Musikgruppen auf der Bühne oder die Solisten zwischen den Hütten zu einer Wildschweinwurst mit Preiselbeersenf, einem Chili con carne oder tierisch guten Veggie-Kartoffeln. Auch für Hunde gab es Gebäck mit Glühweingelee – denen soll auch warm werden.