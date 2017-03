Schramberg. Die Hauptversammlung der Spielvereinigung 08 Schramberg für das Jahr 2016 findet am Freitag, 31. März, ab 18.30 Uhr im Georg-Knöpfle-Sportheim statt. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Regularien wie Berichte, Entlastung und vor allem Neuwahlen. Anträge zur Tagesordnung sind bis zu drei Tage vor der Versammlung an den Geschäftsführer Stefan Aberle, Eugen-Ritter-Straße 19/1 in Schramberg zu richten. Wegen der Bedeutung der Veranstaltung erhofft sich die Geschäftsführung eine starke Beteiligung der Mitglieder. Die Zukunft des Vereins hängt davon ab, ob neue Vorstandsmitglieder gefunden werden.