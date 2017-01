Schramberg "Noch mal richtig Gas geben"

Was heißt das für Dich, in punkto Zukunft für die Bläserjugend, zum einen musikalisch, zum anderen auch in Bezug auf den Nachwuchs?

Am einfachsten wäre für mich, jetzt mit dem demografischen Wandel anzufangen. Aber ich fange jetzt einfach mal positiv an: In Tennenbronn stimmt das Umfeld, Qualität und Potenzial sind für mich definitiv vorhanden. Das Qualitätsmerkmal, um das wir auch oft beneidet werden, zwei leistungsstarke Musikkapellen in einem kleinen Ort wie Tennenbronn zu haben, kann auf kurz oder lang zu einem Bumerang werden.

Die Zeiten, in denen Harmonie und Frohsinn aus dem Vollen schöpfen konnten und musikbegeisterte Kinder die Türen einrannten, sind zumindest auf lange Sicht leider vorbei. Es wird in Zukunft schwierig, eine spielfähige, leistungsstarke musikalische Mannschaft zu bleiben. Aber auch dafür wird es Lösungen geben. Wichtig ist nur, dass wir uns frühzeitig die richtigen Gedanken machen.

Was bedeutet das für Dich in Bezug auf die Jugendarbeit in der Harmonie schon 2017?

Wie ich euch ja mitgeteilt habe, muss ich berufsbedingt mein Dirigentenengagement zum Juli dieses Jahres beenden. Das heißt aber alles andere als einen langen Abschied, sondern viel mehr, das knappe halbe Jahr noch mal richtig Vollgas zu geben. Dabei soll der Spaß mit Euch in der Harmonie und eventuell auch in einem weiteren gemeinsamen Projekt mit dem Frohsinn noch einmal richtig im Vordergrund stehen. Kurz ausgedrückt, will ich die Zeit mit allen Musikern noch einmal richtig genießen, und am Ende soll als Fazit eine tolle Zeit mit musikalischem Fortschritt stehen.