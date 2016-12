Schramberg Nichts von ihrer Strahlkraft verloren

Schramberg. Auch bei ihrem wohl fünften Auftritt in Schrambergs Musiktempel in der Geißhalde hielt "Shine on" die Besucher schon mit dem Opener "Breathe" in Atem. Nicht nur mit perfekt inszenierten Covers von Pink Floyd, auch mit eigenwilligen Improvisationen von Günther Doblies an den Gitarren und gewaltigen Sprüngen auf den Tasten der Keyboards von Markus Schölch mit einem langen Intro zu "Shine on You crazy Diamonds".

Die einschmeichelnd melodiösen Titel der Experimental-Rocker der Siebziger waren bei diesem Auftritt von "Shine on" im Kulturbesen die Erkennungsmelodien, auf deren Klangteppich die fünf Musiker ihre musikalischen Ideen ausbreiteten. Da sprangen die bekannten und beliebten Riffs kantiger von den Saiten, wurden von Sänger Peter Christeleit schon stärker akzentuiert und von Schlagzeuger Michael härter angeschlagen. Der Studio-Drummer hatte die Noten vor sich, weil er "die Titel zum ersten Mal" spielte, aber offenbar genau wusste, wann er geschlagene Akzente setzen wollte – das war schon allerbeste (Schlag)sahne.

Auf diesem harten Takt schwamm Bassist Gregor Ophey, scheinbar völlig entspannt den Rhythmus zupfend. Etwas zu eigenwillig geriet das Intro zu "Another Brick in the Wall", wie die Reaktion im Publikum zeigte, das erst spät, dann aber kraftvoll in die eigenen Erfahrungen mit Schule einstimmte.