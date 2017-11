Schramberg Nicht wegen jeder Mail ein Großeinsatz

"Nur weil einer 'ne Mail schreibt kommt gleich das ganze SEK", ärgert sich ein Facebook-Nutzer unter dem Bericht auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten über den Einsatz. Und auch viele andere machen sich Gedanken darüber, ob eine einzige E-Mail oder ein Anruf genügt, um einen derartigen Einsatz mit einem Großaufgebot an Polizei und SEK auszulösen. "Wir schauen uns solche Dinge erst ganz genau an", erklärt Marcel Ferraro, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. "Wir machen uns Gedanken und analysieren: Wie ernst ist die Nachricht vom Verfasser gemeint? Nicht bei jeder Mail wird so ein Einsatz ausgelöst", macht er klar. Zwar wisse er nicht genau, ob in Deutschland jemals ein Amokläufer seine Tat vorher per Mail oder Telefon angekündigt habe, aber "die Polizei handelt lageangepasst", sagt Ferraro.

Im Falle der Drohung in Schramberg - weitere vergleichbare Mails sind am fast zeitgleich in Offenburg (Ortenaukreis) und Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eingegangen - habe die Polizei eine Bedrohungslage für nicht unwahrscheinlich gehalten. Deshalb wurde zusätzlich zu den zahlreichen Polizisten auch das Sondereinsatzkommando (SEK) verständigt. 30 Spezialeinsatzkräfte durchkämmten gemeinsam mit den Streifenpolizisten das Schulgebäude. "Die Polizisten sind zwar für solche Situationen ausgebildet, aber das SEK ist noch spezialisierter", sagt Ferraro. Deshalb werde es immer dazugeholt, wenn vermutet wird, dass Waffen im Spiel sind oder von einer besonderen Gefahr für die Polizisten ausgegangen werden muss.

Nicht selbstverständlich