Schramberg Nicht nur Pfrieme Stumpe sind altemlos

Schramberg-Tennenbronn. Nach dem Einmarsch der Zünfte in der voll besetzten Festhalle begrüßten Gildemeisterin Helga Wölk und der stellvertretende Vorsitzende Volker Obergfell das närrische Volk. Viele Gastzünfte waren angereist. Aus St. Georgen kamen die Hochwalddeufel und Wälderschnäpf sowie die Nesthexen. Die Narrenzunft aus Aichhalden hatte die Mühle-Hexen dabei. Die Finsterbach Hexen aus Schramberg und die Bära Datza Sulgen waren ebenso gekommen. Obwohl die Hexen vom Fußballclub in Schönwald einen Tag zuvor den Hexenfridig bis morgens um neun Uhr stemmten, waren sie trotzdem da. Die weiteste Anreise hatte die Guggenmusik Güngelsuger Berau, die am Schluss des Programms die Besucher von ihren Bänken rissen.

Für Stimmungslieder sorgte in bewährter Weise Francesco Fazio als DeeJay Twenty-B. Zu Helene Fischers "Atemlos" bis zu Nenas "99 Luftballons" sang das Publikum ausgelassen mit. Auch bei Spielen in der Hocke mit anschließendem Aufspringen vor der Bühne betätigten sich viele sportlich. Äußerst beweglich zeigten sich die Rappenlochhexen Nussbach mit ihrem Tanz zu Westernmelodien. Drei Männer waren auch darunter, die steppten und das Lasso über ihren Köpfen andeuteten. Eine Überraschung kündigte Wölk von der heimischen Gilde an. Zuerst tanzten die Pfrieme-Stumpe, danach die Linde-Wieble und am Schluss die Kappelgeister und anschließend alle gemeinsam. Bringt ein Tanz sowieso den Puls in die Höhe, so war es mit den Masken auf dem Kopf unheimlich beschwerlich. Wölk holte die Trainerinnen Jeanette Lehmann und Denise Schondelmaier nochmals auf die Bühne und meinte dazu: "Wahrscheinlich wünschen sich alle nur frische Luft".

Die Guggenmusik Spoachinger Bächles-Hupfer sorgten mit ihrem Outfit, der Lichterkette am großen Sousafon und mit blinkenden Sonnenbrillen für Unterhaltung. Der Dirigent wirbelte mit seiner großen Trommel umher und feuerte seine Mitspieler zu "Hulapalu", "Verdammt ich lieb Dich" oder "Tornero" förmlich an. Die eigene Showtanzgruppe "One2Step" begeisterte die Besucher auch und kam wie alle anderen Akteure des unterhaltsamen Abends nicht um Zugaben herum, die immer wieder verlangt wurden. Unter den Besuchern waren kostümierte Einhörner, Bären, Indianer und Zigeuner zu sehen.