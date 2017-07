Schramberg Nicht mit zweierlei Maß messen

Umso mehr freuten sich die Beirätinnen jetzt, dass – nach einem Viertel Jahrhundert – doch die Ausgangsidee zum Tragen kommt, allerdings dann auch in heutiger erweiterter Form: Seit dem 1. Juni bekleidet Sarah-Miriam Banholzer eine 50-Prozent-Stelle am Landratsamt Rottweil als hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Rottweil. die anderen 50 Prozent ist sie weiterhin beim Kreissozialamt im Sachgebiet Umsiedlungs- und Flüchtlingswesen tätig.

Das neu geschaffene Aufgabengebiet umfasst hier im Landkreis die interne und externe Gleichstellungsarbeit, beispielsweise den Abbau von Gleichstellungsdefiziten im kommunalen Lebensumfeld und in der Verwaltung. Außerdem beinhaltet es das Entwickeln und Umsetzen von Ideen und Projekten, um Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen zu fördern. Der Städtische Frauenbeirat hat dies zum Anlass genommen, Sarah-Miriam Banholzer in die Juli-Sitzung nach Schramberg einzuladen. Sie sagte spontan zu und stellte dem Gremium ihre ersten Ideen zu ihrem neuen Betätigungsfeld vor. Sarah-Miriam Banholzer betonte die Ansicht, dass es heute nicht nur um die Gleichstellung von Mann und Frau oder um reine Frauenförderung gehe, sondern um die Vielfältigkeit, die der Landkreis bereits zu bieten hat. Es sollten alle Benachteiligungen, egal ob aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Alters, der sexuellen Identität, der Religion, des Geschlechts oder der Weltanschauung verringert und besten Falls beseitigt werden.

So ergab sich in der gemeinsamen Sitzung mit dem Frauenbeirat eine gute Gelegenheit, Erfahrungen und Projekte des Beirats sowie Pläne der Gleichstellungsbeauftragten gegenseitig vorzustellen.

Bereits für den 25. November dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen", der ja seit Jahren schon in Schramberg mit der blauen Fahnenaktion begleitet wird, konnte nun eine gemeinsame Linie gefunden werden unter dem diesjährigen Motto von Terre des Femmes "Gleiche Rechte für Frauen und Männer – Selbstbestimmt leben in Deutschland".

Zusammen mit der Buchhandlung Buchlese soll an diesem Tag wieder eine Aktion in Schramberg stattfinden, die sich in verschiedensten Sprachen vor allem an Menschen richten soll, die jetzt neu hier leben. Auch für die Frauenwochen 2018 wurden erste Planungsideen vorgetragen, die noch weiter ausgebaut werden sollen.

Auch hier bot Sarah-Miriam Banholzer ihre Unterstützung und Zusammenarbeit an im Sinne ihres neuen Aufgabenfeldes als Gleichstellungsbeauftragte. Der Frauenbeirat wünschte ihr viel Erfolg für ihre neue Aufgabe.