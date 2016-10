Schramberg Nicht alles mit Geld bezahlbar

Schramberg-Waldmössingen. Wie sich Schmid erinnerte, habe sie Haas bereits vor ein paar Jahren für 75 Spenden ausgezeichnet. Dies zeige, dass der Jubilar in seinem Engagement nicht nachgelassen habe.

"Weiter so, solche Leute brauchen wir", gab die Ortsvorsteherin allen Geehrten mit auf den Weg. Für zehnmaliges Spenden wurde Peter Langenbacher, für 25 Spenden Petar Antica, Ralf Weber und Irmgard Wentzel mit goldenen Ehrennadeln und eingravierter Spendenzahl gewürdigt. 50 Mal sein Blut für andere gegeben hat Jürgen Szameitat und 75 Mal zum Aderlass entschieden sich Peter Dieterle und Peter Munz. Wie Schmid in ihrer Laudatio hervorhob, sei die Bereitschaft der Mehrfachspender lebenswichtig.

Zur Blutspende zu gehen sei nichts Außergewöhnliches. Man setze dabei sein Leben nicht aufs Spiel und bringe sich auch nicht in unwägbare Gefahren. Viele könnten zum Blutspenden gehen und dennoch sei die Zahl nicht sehr groß. Immer wieder sei von Engpässen zu hören. Wenn man sich überlege, welch enorme Hilfe mit dem Blutspenden geleistet werde, dürfte dies eigentlich einem nicht schwerfallen. Beim Blutspenden sei es nicht anders als in Bereichen, in denen ebenfalls Solidarität in Form aktiver Mithilfe erforderlich wäre: Die Nachfrage übertreffe das Angebot bei weitem und alle wollten Nutznießer sein. Hinzu komme der Irrglaube im Wohlstandsstaat Deutschland, mit Geld sei alles bezahlbar. Entscheidend sei die innere Einstellung, wenn es um das Wohl der Allgemeinheit gehe. Sie glaube, dass bei vielen Mitbürgern das Gespür für die Bedeutung dieses Anliegens noch vorhanden, vielfach jedoch verschüttet worden sei. Mit billigen Ausreden werde versucht, das immer wieder mal bohrende Gewissen zu beruhigen.