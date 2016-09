Schramberg Nicht allen gefällt neue Fahrbahn

Schramberg-Sulgen. Wie viel Verkehr über die Kreisstraße zwischen Sulgen und Hardt fließt, wurde jetzt wieder einmal deutlich: Aufgrund der Straßensanierung am Sulgener Ortsausgang in Richtung Schönblick staute sich der Verkehr gestern auf der Hardtstraße in Spitzenzeiten teilweise deutlich zurück. Und das, obwohl die Mitarbeiter der Firma Walter aus Trossingen teils die Verkehrsregelung selbst in die Hand nahmen und so für zumindest etwas mehr Fluss sorgten. Grund für den Stau sei auch gewesen, so ein Beobachter, weil die mit Makadam gefüllten Lastwagen Platz benötigten und es zudem eine weitere, andere Baustelle in diesem Bereich gab.