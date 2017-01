Schramberg Neujahrsempfang im Bärensaal

Das Motto "Schramberg – Schwarzwaldqualität erleben" illustrierten zwei kurze Filme, die erstmals zu sehen waren. Die Ansprache von Thomas Herzog zu "Meilensteinen der Stadtgeschichte" wurde im Anschluss mit vielen historischen Bildern im Jubiläumsfilm dokumentiert.

Das Wachsen und die Entwicklung der Stadt zeigten zahlreiche Ansichten der Stadt an sich und wichtiger Gebäude, die bei vielen Zuschauern Erinnerungen auch an ihre Erbauer und Bewohner weckten. Aus Werkstätten von Handwerkern und Tüftlern wurden Fabriken der Feinmechanik; in der größten Uhrenfabrik wurden in Kriegszeiten Zünder gebaut und in der Nazi-Zeit Rüstungsgüter.

Die Demontage von Industrieanlagen zwang zu neuen Entwicklungen und Maschinen, die inzwischen bei neuen Firmen in Gewerbegebieten in Sulgen produzieren: Schramberg als Standort bedeutender Industriebetriebe mit vielen qualifizierten Arbeitsplätzen.