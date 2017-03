Schramberg-Heiligenbronn. Einigen ist sie sicher schon aufgefallen: seit einigen Monaten wohnt Carina Armbruster in Heiligenbronn. Sie ist Teilnehmerin am Pastoralkurs der Erzdiözese Freiburg und wird in diesem Zusammenhang ihren praktischen Teil bei der Seelsorgeeinheit absolvieren. Sie selbst schreibt dazu: "Darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Carina Armbruster. Zurzeit mache ich den Pastoralkurs in Freiburg. Von diesem möchte ich Ihnen gerne heute etwas erzählen. Der Pastoralkurs (PK) wird vom Institut für pastorale Bildung in Freiburg angeboten. Er ist für alle Ehrenamtlichen gedacht, die ›über sich hinauswachsen wollen" – so der Werbeslogan. Die Dauer beträgt ein Jahr, davon sind sieben Einheiten fest geplant vor Ort (in und um Freiburg oder innerhalb der Erzdiözese Freiburg), weiter gehören sogenannte Mentorengruppen zum festen Bestandteil (regional organisiert, mit je einem hauptamtlichen Mitarbeiter) und die Erarbeitung eines pastoralen Projekts in einer Gemeinde (muss nicht die Heimatgemeinde sein). Dieses Projekt wird von einem Hauptamtlichen der jeweiligen Gemeinde begleitet."