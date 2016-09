Schramberg Neues Gebäude wird dringend benötigt

"Dieses neue Schulgebäude wird dringend benötigt und stellt für uns einen weiteren, ganz besonderen Meilenstein in der Geschichte und Tradition unserer Schulen für Sinnesbehinderte in der Einrichtung Heiligenbronn dar", bemerkte Flaig. Das neue Haus St. Klara bietet den sinnes- und lernbehinderten Berufsschülern moderne Fach- und Unterrichtsräume. Ihre Ausstattung wird mit Akustik, Beleuchtung und technischen Hilfsmitteln speziell auf die Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet. Darüber hinaus wird in St. Klara eine neue pädagogische Audiologie und ein zentraler Schulungs- und Besprechungsraum realisiert. Die Zimmermänner der Firma Tragwerk aus Eutingen, die das Dach von St. Klara aufgerichtet hatten, sprachen den Richtspruch über den Köpfen der Gäste: "So möge in den Schulhausräumen, den neuen wie den alten, nebst Wissbegier, Gelehrigkeit auch immer Frohsinn Einzug halten." Zum Richtschmaus versammelten sich die Gäste im neuen Schulgebäude und nahmen die Räumlichkeiten in Augenschein.