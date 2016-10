Schramberg Neuer Ehrenvorsitzender

Schramberg-Waldmössingen. Zur Unterhaltung spielte der Musikverein "Eintracht", es fand ein Hammellauf statt und das Glücksrad drehte sich.

Der passende Rahmen wurde genutzt, um mehrere Vereinsmitglieder für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement durch den Württembergischen Landessportbund (WLSB) und den Verein auszuzeichnen. Im Auftrag des WLSB ehrte Dieter Hofer vom Sportkreis Rottweil Hermann Faißt mit der Ehrennadel in Gold, da er das Amt des Vorsitzenden seit 25 Jahren inne hat. Käthe Notheis fungierte 34 Jahre als Beisitzerin und führte 16 Jahre die Vereinskasse. Sie erhielt die WLSB-Ehrennadel in Silber. WLSB-Bronze wurde an Hilde Kimmich verliehen. Sie war 20 Jahre Schriftführerin und neun Jahre stellvertretende Vorsitzende. Wie Hofer in seiner Laudatio hervorhob, seien die Medaillenträger Vorbilder in jeder Hinsicht. Radler-Chef Roland Weißer ehrte außerdem Siegbert Roth, Albin Notheis und Hans Häring für jeweils 60-jährige Mitgliedschaft und dankte dem Trio für die Jahrzehnte lange Treue zu den Radlern. Eine besondere Würdigung gab es dann noch für Hermann Faißt. Er wurde für sein 25-jähriges Engagement als Vereinsboss zum Ehrenvorsitzenden ernannt.