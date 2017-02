Schramberg Neue Veranstaltungsreihe für Politikinteressierte

Die Macher schauen mit einem Augenzwinkern über den Teich und nennen diese ganz bewusst "Make Demokratie Great Again".

"Alle labern nur, aber keiner macht was", "Man wählt doch eh nur das kleinere Übel" – solche Aussagen dürfte ein jeder schon zu Ohren bekommen haben. Politikverdrossenheit ist zurzeit auf dem Vormarsch und endet oft in der Flucht in die zu einfachen Antworten, heißt es in einer Mitteilung.

"Der Populismus breitet sich aus!" hört man immer wieder und immer öfter. Und dann ist da die Kehrseite der Medaille: "Bin ich schon Populist, wenn ich mehr Polizeistreifen auf den Straßen haben will?", dürfte sich so mancher Bürger schon unsicher gefragt haben.