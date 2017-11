Schramberg Neue Toiletten ja – Schallschutz erst später

Thomas Brantner (CDU) sah diesen Vorschlag der Verwaltung als "vernünftig" an, "weil er Plätze bringt". Deutlich sprach er aber von einem "Bauchgrimmen", weil ein Kindergartenkuratorium eingerichtet worden sei "und wir dürfen nicht, wenn etwas beschlossen worden ist, nachträglich wegen dem, der am lautesten schreit, diese Beschlüsse über den Haufen werfen. Wir müssen aufpassen, dass in der Zukunft dies in der Weise nicht geschieht, sonst sind diejenigen, die sich dran halten, im Nachteil," argumentierte Brantner. Ähnlich sah dies auch Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht). Auch Udo Neudeck (Freie Liste) betonte, "dass das eigentlich nicht geht". Wenn er vorher gewusst hätte, dass mit 15 000 Euro neue Plätze geschaffen würden, hätte er es genehmigt, von daher jetzt auch.

Oskar Rapp (Freie Liste) meinte, "mit 15 000 Euro könne der Ortschaftsrat gut leben, wichtig war uns, dass das Betreuungsangebot erhalten werden kann, die Lösung geht in Ordnung".