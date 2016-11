Schramberg "Nein zu Gewalt gegen Frauen!"

Schramberg. Mit blauen Fahnen überall in der Stadt und einem Infostand auf dem Rathausplatz beging der Frauenbeirat der Stadt Schramberg am vergangenen Freitag den internationalen Tag "Nein zu Gewalt an Frauen". Weltweit wird dieser Tag seit 2001 am 25. November zusammen mit der Menschenrechtsorganisation "Terre de Femmes" begangen, um gegen Gewalt an Mädchen und Frauen zu demonstrieren. Der Schramberger Frauenbeirat möchte mit der 14. Teilnahme an der Aktion auch die Rottweiler Verein "Frauen helfen Frauen+ Auswege e.V." unterstützen. Dieser bietet eine Beratung für Frauen, Mädchen und Jungen in Notsituationen oder bei sexuellem Missbrauch an.