Am Fasnetsmontag und -dienstag gehen die Narren in Waldmössingen in die Wohnungen, denn der Brauch der Hausfasnet wird seit Langem gepflegt. Jeder freut sich über einen Besuch der Kleidlesträger. Ehrensache, dass man nicht nur Freunde und Bekannte besucht (Foto), sondern auch die Älteren, die nicht mehr so mobil sind, um ihnen eine Freude zu bereiten. Und Ehrensache ist, dass für die närrischen Besucher eine kleine Erfrischung bereitsteht. Foto: Schönfelder