Schramberg Nächstes Jahr keine großen Sprünge möglich

Schenkenzell. Trotz der zu erwartenden leicht steigenden Steuereinnahmen mit 1,9 Millionen Euro Gewerbesteuer, einer Million Euro Einkommensteueranteil, 230 000 Euro Grundsteuer (A und B), 157 000 Euro Umsatzsteueranteil und 131 000 Euro Schlüsselzuweisungen kann im Verwaltungshaushalt lediglich eine Zuführung von 52 000 Euro an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. 2015 waren es noch 390 000 Euro

"Damit lassen sich keine großen Sprünge machen", räumte Bürgermeister Thomas Schenk bei der Vorstellung des Entwurfs im Gemeinderat ein. Dass die Zuführung verhältnismäßig niedrig ist, hat nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Daniela Duttlinger mehrere Ursachen. Zum einen steigen aufgrund der guten Steuerkraft der Gemeinde im Jahre 2015 Umlagen für Kreis, Gewerbesteuer und Finanzausgleich auf insgesamt 1,78 Millionen Euro, knapp 200 000 Euro mehr als im laufenden Haushaltsjahr.

Hinzu kommt, dass ausgerechnet am Stichtag 1. März nur drei Kinder in der Kinderkrippe angemeldet waren und es vom Land eine um 46 000 Euro geringere Förderung gibt. Gleichzeitig erhöht sich der Anteil der Gemeinde am Abmangel des Kindergartens um 33 000 Euro auf 420 000 Euro. Derzeit ist die Krippe mit zehn Kleinkindern voll belegt.