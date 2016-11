Schramberg Nächstes Großspielprojekt kann kommen

Ja, das nächste Juks³-Großspielprojekt kann kommen: Vom 31. Juli bis 5. August steht ganz Schramberg im Zeichen des "Best-of"-Programms. Seit 1991 begeistert MINI-Schramberg Groß und Klein. Bis zu 500 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren erwartet das Juks³-Team in der ersten Ferienwoche aus Schramberg und den Umlandgemeinden.

Auch der Abenteuer-Bauspielplatz auf dem Gelände des Erlebnisbauernhofs Waldmössingen findet in diesem Sommer wieder statt. Werkeln, kreativ sein, Natur erleben, vom 14. August bis 1. September für Kinder ab sechs Jahren, dann wieder mit den praktischen Wochen- oder flexiblen Tageskarten.

"Pfeffer!MINT" sorgt in der letzten Ferienwoche vom 4. bis 8. September für praktische Einblicke in Mathe, Informatik Natur- und Technik. Zahlreiche Kooperationspartner, aus Industrie und Handwerk öffnen für Tagespraktika ihre Lehrwerkstätten und Produktionsstandorte für Wissbegierige ab zwölf Jahren. Das in Süddeutschland einmalige Projekt findet 2017 bereits zum vierten Mal statt. Anmeldungen für alle Juks³-Ferienprogramme werden voraussichtlich ab 29. Mai im Bürgerbüro und allen Ortsverwaltungen der Großen Kreisstadt und möglich sein. Anmeldeflyer liegen rechtzeitig an den üblichen Stellen aus.