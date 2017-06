Schramberg Nachwuchs steht im Mittelpunkt

Schramberg-Sulgen. Dadurch waren die Rennradpiloten wiederholt zu Zwischensprints über die Ziellinie aufgefordert. Aber nicht nur in dieser Hinsicht hatten sich die Organisatoren des RVE mächtig ins Zeug gelegt und wurden durch die hiesige Geschäftswelt unterstützt. Über 60 Anwohner der Heiligenbronner Straße und Dr.-Kurt-Steim-Straße informierten sie in einem Schreiben darüber, zu welchen Zeiten der Ein-Kilometer lange Rundkurs gesperrt ist und bedankten sich für das Verständnis. Im Vorfeld des Radrennsportereignisses hatte es Diskussionen wegen der Verlegung der Rennstrecke von der Sulgauer in die Heiligenbronner Straße gegeben. Mehr oder weniger durch Zufall und erst ab Mai erfuhr der Verein, dass die Prozession an Fronleichnam erstmals am Sonntag darauf stattfindet und mit dem Etappenrennen kollidiert. Die Umorganisation brachte dem Verein zusätzlichen Aufwand.

Laut den RVE-Organisatoren hatte dies kaum Einfluss auf die Zuschauerresonanz, wie zunächst befürchtet. Eine besondere Ehre wurde dem Lokalmatadoren Angelo Broghammer bereitet. Als Teilnehmer im Rennen des großen Finales wurde er von einer kleinen Fangemeinde, die Buchstaben seines Vornamens in Händen hielten, lautstark unterstützt. Es half zumindest soweit, dass Broghammer mit einem guten 16. Rang ins Ziel kam und immer im Feld zu finden war.

Sein Vater Joachim in der Altersklasse der Senioren erreichte Platz 22 unter 36 Teilnehmern. Im Schülerrennen kam Felix Kopp vom RV Sulgen in der Altersklasse U 13 auf den zweiten Rang, bei allerdings nur fünf Teilnehmern. Bei dem Rennradspektakel hatte nicht nur die um Punkte und Prämien fahrende Elite ihren Einsatz. Besondere Aufmerksam galt dem Nachwuchs, und zwar dem allerjüngsten. Der "Edelweiß" hatte in einer Rennpause zu einem Anfängerrennen eingeladen, an dem ein Dutzend Kinder im Alter von fünf und zwölf Jahren teilnahm. Die Kleinsten strampelten eine Runde, die etwas älteren drei Runden auf ihren Rädern. Beim Zieleinlauf gab es viel Beifall und für jeden Teilnehmer eine Urkunde und einen Preis als Lohn für den Mut.