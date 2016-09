Schramberg Nachtwache verteidigt die Fahne Sommerlager am Kesselberg

Nachdem die Jungs mit ihrem Betreuerteam um die Mittagszeit am Freizeithaus angekommen waren, wurde nach einer Stärkung direkt mit dem Stellen des Fahnenmasts unter großem Einsatz von Simeon Kimmich begonnen. Dabei handelt es sich um eine Jahrzehnte alte Tradition, bei der in der Nacht ehemalige Ministranten versuchen, die Fahne zu ergattern, was die Ministranten mit Nachtwache und Alarm zu verhindern wissen. Und das gelang auch dieses Jahr. Mehrere Angriffe wurden abgewehrt.

Tagsüber war mit verschiedenen Spielen für viel Action gesorgt: von Postenlauf, Stadtgeländespiel in St. Georgen mit Besuch des Klosterweihers über Walderkundung, verschiedene Hausolympiaden bis zum gefürchteten Nachtlauf.

Mädchen in Oppenau